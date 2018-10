Welche Stars ziehen in wenigen Monaten ins Dschungelcamp? Während seit Ende der diesjährigen Staffel feststeht, dass Sonja Zietlow (50) und Daniel Hartwich (40) wieder die Moderation übernehmen werden, bleiben die Kandidaten bis kurz vor Ausstrahlung der Show ein Geheimnis – auch wenn einige Promis bereits Interesse bekundet haben, die Plätze zwischen Lianen und Lagerfeuer zu belegen. Ein erstes Detail verriet die blonde Gastgeberin aber bereits: Die Bewohner der Busch-WG stehen jetzt alle fest!

Auf ihrer Facebook-Seite heizte die 50-Jährige die Vorfreude der Fans am Montag mit dieser Ankündigung an. "Ich werde tatsächlich heute erfahren, wer uns im Dschungel im Januar so alles beglücken wird... Drückt die Daumen, dass wir gute Performer und Charaktere bekommen!", schrieb Sonja. Verraten dürfe sie über die Berühmtheiten, die in den kommenden Folgen erstmals um eine Siegprämie kämpfen werden, aber natürlich nichts, wies die Moderatorin die Neugierde der User gleich vorab in die Schranken.

Wer nun im Januar 2019 auf den Spuren von Jenny Frankhauser (26), Daniele Negroni (23) und den anderen Campern wandeln wird, bleibt also offiziell noch ein paar Wochen im Dunkeln. Für die 13. Staffel haben sich aber schon ein paar prominente Interessenten gemeldet. Uwe (48) und Iris Abel (50) sind Fans des Formats und würden den australischen Dschungel gerne selbst einmal erkunden. Auch Porno-Sternchen Aische Pervers (32) hätte Bock auf den Busch. Sogar Komikerlegende Otto Waalkes (70) würde eine Pritsche belegen, wurde bislang aber noch nicht gefragt – gut möglich, dass sich das zwischenzeitlich geändert hat!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, Moderatoren des Dschungelcamps 2018

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Uwe und Iris Abel, Gewinner der vierten Sommerhaus-Staffel

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Otto Waalkes beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de