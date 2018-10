In diesen Tagen hagelt es freudige Neuigkeiten aus dem britischen Königshaus! Während Prinz Harry (34) und seine Meghan (37) am Montagmorgen bekannt gaben, ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten, schwelgen Prinzessin Eugenie (28) und ihr Liebster Jack Brooksbank noch in Erinnerungen an ihre Hochzeit. Am Freitag gaben sich die beiden auf Schloss Windsor das Jawort. Beim anschließenden Sekt-Empfang hielt Eugenies Vater Prinz Andrew (58) eine urkomische Rede über seinen Schwiegersohn.

Diese Ansprache hat bei den rund 800 Gästen sicherlich für schallendes Gelächter gesorgt! Nach der Trauung lud Queen Elizabeth II. (92) für ihre Enkelin zu einem Empfang ein. Ein Besucher berichtete dem Magazin People: "Er erzählte eine Geschichte über ihren Hund Jack. Eines Tages, ich denke, es war am Anfang der Beziehung, rief er 'Jack, runter vom Stuhl!'" Mit dieser Aufforderung war natürlich der Vierbeiner gemeint, doch während der seelenruhig sitzen blieb, sprang der Spirituosen-Unternehmer erschrocken von seinem Platz auf.

Dass Andrew diese Geschichte ausgepackt hat, stört Jack sicher keineswegs. Er wurde von seinen Schwiegereltern als echter Scherzkeks beschrieben, der seine Mitmenschen stets zum Lachen bringt.

Getty Images Prinzessin Eugenie nach der Trauung

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit

Getty Images Prinzessin Eugenie mit ihrem Vater Prinz Andrew

