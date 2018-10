Aufatmen bei allen Fans der Produkte von Die Höhle der Löwen – die Verbraucherzentrale zieht ihr vernichtendes Urteil zurück! Erst vor wenigen Tagen hatte der Verein Nordrhein-Westfalens die Innovationen aus dem Erfolgsformat gehörig in die Mangel genommen: Bei vielen der Erfindungen handle es sich um Grabbeltisch-Ware, die Preise seien zu hoch angesetzt und einige Produkte hätten gar keinen Löwen-Deal bekommen. Auch von Tricks war die Rede – doch die harte Kritik nahm die Organisation nun zurück!

In einem Statement gegenüber RTL erklärte ein Sprecher der Verbraucherzentrale NRW jetzt, es sei nicht die Intention gewesen, ein negatives Bild der DHDL-Produkte zu erschaffen oder potenzielle Käufer davor zu warnen. Sie hätten lediglich an die Vorsicht der Kunden appelliert, nicht sofort zuzugreifen, nur, weil der Sticker der Sendung auf der Ware klebe, erläuterte Gregor Tryba. Die Erfindungen seien zudem nicht selbst getestet worden – als Richtwert habe sich die Zentrale an Amazon-Bewertungen orientiert.

Die Anfeindungen des Verbands hatten selbst einen echten Löwen aufmerksam gemacht: Nachdem die Verbraucherzentrale bemängelt hatte, die Produkte seien innerhalb weniger Tage nach der Ausstrahlung schon im Regal, was merkwürdig sei, äußerte sich Ralf Dümmel (51) selbst: "Dass die Show fünf bis sechs Monate vorab aufgezeichnet wird, ist kein Geheimnis und deshalb halten wir es nicht für 'einen Trick' oder 'wie von Zauberhand' in den Handel gebracht!"

Getty Images "Die Höhle der Löwen"-Unternehmer, 2018

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Die Investoren, Dr. Jens Schwindt und Mag. Michael Hoffmann bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel in der vierten Staffel von "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de