Am vergangenen Freitag waren die Augen der Royal-Fans nur auf sie gerichtet: Prinzessin Eugenie (28) gab ihrem Schatz Jack Brooksbank in der St George's Chapel auf Schloss Windsor das Jawort! Neben einem kleinen Sturm, der einigen Besuchern die Hüte vom Kopf fegte, hatte die Enkelin von Queen Elizabeth II. (92) noch mit einem weiteren Problem zu kämpfen. Der Ehering war zu eng – und das stellte Jack vor eine Herausforderung!

Als seine Liebste in ihrem Traum in Weiß zum Altar schritt, konnte Jack einfach nicht aufhören zu strahlen und verdrückte beinahe ein paar Freudentränen. Dann kam der Unternehmer kurz ins Stocken: Das Schmuckstück wollte einfach nicht auf Eugenies Finger passen und Jack konnte sich einen witzigen Gesichtsausdruck nicht verkneifen! Für die Prinzessin gar kein Problem – sie half ihrem Mann kurzerhand. Dieses kleine Missgeschick dürfte bei Herzogin Kate (36) und Prinz William (36) Erinnerungen an ihren großen Tag hervorgerufen haben: Bei ihrer Hochzeit am 29. April 2011 versuchte der Thronanwärter ebenfalls zunächst erfolglos, Kate den zu engen goldenen Ring anzustecken. Wie People berichtete, habe die Herzogin ihn bewusst zu klein gewählt – aus Angst, sie könne ihn verlieren.

Kate und Eugenie blieben von nicht passenden Schmuckstücken für ihre Männer verschont: William und Jack verzichteten beide auf Eheringe – im Gegensatz zu Prinz Harry (34). Der royale Rotschopf entschied sich bei seiner Trauung für einen Platinring, den er von seiner Herzdame Meghan (37) lächelnd in Empfang nahm.

