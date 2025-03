Lady Gaga widmet ihrem Michael rührende Worte bei Award-Show

Bei den iHeartRadio Music Awards am vergangenen Montag sorgte Lady Gaga (38) mit einer emotionalen Dankesrede für große Gefühle. Die Musikerin wurde mit dem renommierten Innovator Award ausgezeichnet und nutzte die Gelegenheit, um ihrem Verlobten Michael Polansky öffentlich ihren Dank auszusprechen. Vor dem begeisterten Publikum sagte sie: "Mein Verlobter und Partner Michael – deine Liebe, deine Kreativität, dein Wille, gemeinsam mit mir zu innovieren, sind meine größte Stärke."

Der Innovator Award, den in der Vergangenheit unter anderem bereits Taylor Swift (35), Beyoncé (43) und Bruno Mars (39) erhielten, würdigt Künstler, die nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch ihre Innovation und Kreativität inspirieren. In ihrer Rede betonte Lady Gaga, wie wichtig es für sie sei, ein inneres Selbstbewusstsein zu bewahren – ein Grundsatz, den sie in ihrer Karriere nie aus den Augen verloren habe. "Jedes Mal, wenn ich die einzige Frau im Raum war, war die lauteste Stimme immer in meinem Kopf. Diese Stimme hat mir immer den Weg gezeigt", teilte sie von der Bühne aus mit – ein Statement, das von der Menge mit großem Applaus aufgenommen wurde.

Bereits in einem kürzlichen Interview bei der beliebten australischen Radiosendung "Will & Woody" sprach die 38-Jährige ganz offen darüber, wie sehr ihr Verlobter sie in ihrer kreativen Arbeit unterstützte. Sie erzählte, dass Michael ein echtes Verständnis für ihre künstlerische Spontanität entwickelt habe. "Wenn wir zusammen sind und ich eine Idee habe, sagt er: 'Mach es einfach'. Er weiß, dass ich schreiben muss", erklärte die verliebte Sängerin. Besonders in den späten Nachtstunden, wenn ihre musikalischen Einfälle geweckt hätten, habe sich seine Geduld besonders gezeigt – denn dann habe sie Melodien schnell ins Handy gesungen, bevor sie wieder eingeschlafen sei.

Getty Images Lady Gaga bei den iHeartRadio Music Awards, März 2025

Getty Images Lady Gaga, März 2025

