Am Montagabend boten sich den Berlin - Tag & Nacht-Zuschauern heftige Bilder! Die beliebte RTL II-Daily ist bekannt dafür, sich auch mit heiklen Themen auseinanderzusetzen. In der vergangenen Folge kam es allerdings zu einem echten Drama: Pascal (Matthias Höhn, 22) wurde nach einer wilden Partynacht von unbekannten Männern auf einem Fußballplatz vergewaltigt – während sein bester Kumpel Nik (Tim Rasch) sein Martyrium betrunken verschlief! Aber wie geht es für den angehenden Profi-Kicker jetzt weiter?

Achtung: Spoiler!

Neue Aufnahmen und eine RTL II-Pressemeldung zeigen: Es geht dramatisch weiter! Pascal wird am Morgen nach dem Übergriff wach, schleppt sich verletzt und ohne Nik vom Fußballfeld und bricht schließlich in Anwesenheit von zwei ihm fremden Spaziergängern zusammen, die ihn sofort ins Krankenhaus bringen. Dort verliert der Sportler erneut das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, bestätigt der Arzt die schlimmen Vermutungen: Seine Verletzungen deuten auf massive Misshandlungen hin! Geschockt und offensichtlich zutiefst erschüttert schweigt Pascal – auch seiner Freundin Kim (Nathalie Bleicher-Woth, 22) erzählt er am Abend nichts von dem Albtraum.

Im Interview mit Promiflash sprach Pascal-Darsteller Matthias bereits vor einigen Tagen über die kritischen Szenen, die unter den "Berlin - Tag & Nacht"-Fans für wilde Diskussionen gesorgt haben. "Es ist einfach ein Thema, das totgeschwiegen wird in Deutschland und es ist wichtig, dass man zumindest mal weiß, was in einem vorgeht, wie so etwas passiert, weil es eben einfach solche Fälle gibt", erklärte der 22-Jährige.

Berlin - Tag & Nacht, RTL II Pascal-Darsteller Matthias Höhn bei "Berlin - Tag & Nacht"

Berlin - Tag & Nacht, RTL II Schauspieler Matthias Höhn bei "Berlin - Tag & Nacht"

RTL II Vergewaltigungszene bei "Berlin - Tag & Nacht"

