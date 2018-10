Herzogin Kate (36) weiß ganz genau, was ihr gefällt – und bleibt ihrem Stil treu! Bei der großen Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) waren – wie bei jeder royalen Veranstaltung – alle Augen auf die Damen der Schöpfung gerichtet: So zeigte sich Herzogin Meghan (37) stilsicher in einem blauen Mantel, unter dem sie die ersten Ansätze eines Babybauchs versteckte. Kate hingegen setzte auf ein magentafarbenes Kleid mit passendem Kopfschmuck – doch kennen wir dieses Outfit nicht bereits?

Richtig – denn schaut man sich die Bilder des Hochzeits-Looks genauer an, erkennt man deutlich: Das langärmelige Kleid aus dem Hause Alexander McQueen (✝40) ist ein echter Favorit der 36-Jährigen. Schon beim Trooping the Colour, der alljährlichen Militärparade zu Ehren der Queen (92), hatte sich Kate laut Daily Mail im vergangenen Jahr für das gleiche Modell entschieden. Damals wählte die Frau von Prinz William (36) allerdings die rosafarbene Variante.

Die dreifache Mutter ist ein echter Fan des britischen Labels: Neben ihrem traumhaften Hochzeitskleid stammte auch ihr Outfit bei der Taufe ihres Jüngsten, Prinz Louis, aus der Schneiderei der Marke. Hinzu kommt: In den vergangenen drei Jahren trug Kate bei jeder Trooping the Colour-Parade ein Alexander McQueen-Kleid!

Getty Images Herzogin Kate bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Mark Cuthbert / Kontributor / Getty Images Camilla und Herzogin Kate bei der Trooping The Colour-Parade

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate an Prinz Louis' Taufe

