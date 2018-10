Trotz Abfuhr ein Erfolg? Für die Gründerinnen Julia Steinbach und Daniela Westberg-Heuer lief es am Dienstag bei Die Höhle der Löwen nicht sonderlich gut. Für ihr Start-up "Kaiserschlüpfer" designen sie Unterwäsche, die für Mütter nach einem Kaiserschnitt angenehm zu tragen sei. Aus dieser Idee haben die Hamburgerinnen außerdem Shapewear-Slips und Schlüpfer für Frauen mit Regelbeschwerden entwickelt. Während der Grundgedanke bei Judith Williams (46) und Co. gut ankam, glaubten die "Löwen" nicht an den Erfolg des Unternehmens und keiner wollte investieren. Julia und Daniela starten jetzt trotzdem durch.

Kurz nach der Absage in der Show schienen die Hebamme und die Marketing-Fachfrau ziemlich geknickt. "Natürlich geht man mit dem Ziel dorthin, mit einem Deal nach Hause zu fahren. Im Nachhinein sind wir aber absolut zufrieden mit dem Verlauf. Was wir mitnehmen, ist, noch stolzer auf uns zu sein und zu sehen, was wir schon erreicht haben", erzählten sie im Interview mit Promiflash. In der Zwischenzeit haben sie einen anderen Investor für ihr Projekt gefunden und sind mit der Unterstützung sehr zufrieden.

Besonders Judith erklärte den Unternehmerinnen, dass ihre Wäsche nicht attraktiv genug sei, um sich am Markt durchsetzen zu können. Eine Änderung haben Julia und Daniela trotz der Kritik nicht vorgenommen, doch das schade ihren Verkaufszahlen nicht: "Wir haben viele begeisterte Kundinnen und damit natürlich viele Bestellungen über unseren Online-Shop. Unsere Produkte sind jetzt auch in ersten Filialen bei BabyOne erhältlich und nach wie vor bei der Otto-Group. Zudem beliefern wir diverse Einzelhändler, Hebammenläden und Apotheken in Deutschland und in der Schweiz."

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Daniela Westberg-Heuer und Julia Steinbach von "Kaiserschlüpfer" bei "Die Höhle der Löwen"

