Vor Ayda Field (39) konnte Herzogin Meghan (37) ihr süßes Geheimnis nicht verstecken! Die Ehefrau von Prinz Harry (34) fasziniert gerade die ganze Welt mit ihren freudigen Nachrichten: Sie erwartet ihr erstes Kind! Das verkündete der Kensington Palast am Montag in einem offiziellen Statement. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Bald-Mami ihre wachsende Kugel gekonnt vor den Augen der Öffentlichkeit verhüllt. Doch Robbie Williams' (44) Liebster Ayda konnte die Brünette nichts vormachen: Die TV-Bekanntheit erahnte bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) am 12. Oktober sofort, dass Meghan in anderen Umständen ist!

Besonders ein Indiz ließ Ayda sofort stutzig werden – Meghans Outfit! "Ich hatte einen Verdacht, aber ich hatte keine Bestätigung dafür. Aber dieser Mantel. Als eine Frau, die drei Kinder bekommen hat, frage ich mich: 'Einen zugeknöpften Mantel und du trägst ihn drinnen?'", erzählte die 39-Jährige im Interview mit Mirror. Bereits etliche Royal-Fans hatten wegen Meghans hochgeschlossener, weit geschnittener Jacke über eine Schwangerschaft spekuliert.

Die dunkelblaue Klamotte war jedoch nicht der erste modische Coup der Herzogin von Sussex: Auch mit einem taillierten Lederrock oder weiten Blusen hatte Meghan ihre Körpermitte in den vergangenen Wochen kaschiert.

