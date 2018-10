Ins kalte Wasser geworfen! Dr. Nicolai Erbs und Patrick Schneider waren zwei der Gründer, die am Dienstag ihre Idee bei Die Höhle der Löwen vorstellten. Mit ihrer App sprechen sie ein ziemlich sensibles Thema an, denn Privalino soll Kindern einen sicheren Chatraum ohne sexuelle Belästigung bieten. Jetzt kommt heraus: Nach einer vergeblichen Bewerbung im vergangenen Jahr bekamen die beiden Männer in dieser Staffel eine zweite Chance – doch die Anfrage kam nur vier Tage vor der Aufzeichnung!

In dem Blog von Infomotion, dem aktuellen Investor des Projekts, erinnert sich Patrick an den Anruf eines Mitarbeiters der Produktionsfirma: "Wir möchten euch gerne zu den Dreharbeiten einladen. Das ist gerade alles ein wenig knapp, da wir schon fast alle Termine vergeben haben. Wenn ihr dabei sein wollt, wäre es toll, wenn ihr am Montag pitchen könntet." An besagtem Donnerstag ließen die zwei alles stehen und liegen, um den Pitch und die Kulisse im Studio innerhalb der Frist vorzubereiten. Viel Stress – doch sie wollten die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen!

Obwohl es am Ende zu keinem Deal kam, nimmt das Duo viele Erfahrungen mit. Die Sendung habe ihnen Spontanität, Flexibilität und vollste Konzentration abverlangt. Auch für die Löwen rund um Frank Thelen (43) hat Patrick positives Feedback: "Insgesamt haben sie sich sehr fair verhalten und sind auch sonst niemals so ausfällig wie ein Dieter Bohlen. Alles höfliche Menschen und absolute Medienprofis."

MG RTL D / Frank Hempel Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Dr. Nicolai Erbs (l.) und Patrick Schneider aus Duisburg

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen, Investor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de