Versucht sich Herzogin Meghan (37) mit ihren Outfits etwa vor wilden Debatten um das Babygeschlecht zu drücken? Erst seit Montagmorgen ist es offiziell: Die ehemalige Schauspielerin und ihr Liebster Prinz Harry (34) erwarten ein Baby. Während eines Staatsbesuches in Australien zeigte sich die werdende Mama anschließend zum ersten Mal mit leichter Wölbung – und wählte für die Kugel-Premiere farblich neutrale Kleider. Alles absichtlich, um die Gerüchteküche nicht anzuheizen?

Am Dienstagmorgen standen für das Ehepaar gleich mehrere offizielle Termine auf dem Plan. In einem weißen ärmellosen Kleid der Designerin Karen Gee meisterte Meghan zunächst diese Verpflichtungen. Für ein Meeting im Admiral House am Nachmittag schmiss sich die Brünette dann in ein T-Shirt-Dress von Brandon Maxwell mit goldener Knopfleiste. Das Auffällige an beiden Looks: Keiner der Fummel könnte selbst dem größten Fan einen Hinweis auf das Geschlecht des Royal-Babys geben – so farblich neutral waren beide.

Für die Schöpfer der Kleidungsstücke war Meghans Wahl jedenfalls ein echter Volltreffer: So war die weiße Robe, die Meghan am Vormittag in Sydney trug, nach Veröffentlichung der ersten Bilder so begehrt, dass der Ansturm die Webseite des Labels zusammenbrechen ließ.

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in einem grünen Kleid von Brandon Maxwell

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan bei einem Staatsbesuch in Sydney, Australien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de