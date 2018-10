Seit Kurzem steht die DSDS-Jury für die neunte Staffel endlich fest: Neben Urgestein Dieter Bohlen (64) werden auch "Senorita"-Interpret Pietro Lombardi (26), Let's Dance-Profitänzerin Oana Nechiti (30) und Soul-Größe Xavier Naidoo (47) am Jurorenpult Platz nehmen. Vor allem über die Teilnahme des Söhne Mannheims-Sängers scheiden sich die Geister seiner Fans. Doch nicht nur über seine Tätigkeit in der Castingshow diskutiert das DSDS-Publikum – besonders Xaviers Vorliebe für dunkle Sonnenbrillen beschäftigt sie. Doch warum trägt der Künstler fast ausschließlich die verdunkelten Gläser?

Diese Frage stellen die Netz-User unter den Bildern der neuen DSDS-Gesichter: "Warum hat Xavier immer Sichtschutz?" oder "Wieso hat er immer eine dunkle Brille auf" sind nur zwei der Kommentare. Der 47-Jährige hat es nach einer The Voice of Germany-Show, in der er als Mentor fungierte, 2012 in der Share-Lounge auf der ProSieben-Sat.1-Homepage offenbart: "Meine Mutter hat eine Krankheit an den Augen. Die kann zu viel Licht nicht abhaben. Ich glaub, ich hab das auch. Ich hab so eine, glaube ich, leichte Form der Epilepsie. Also ich kann nicht mit so viel Licht, mit Licht, das so wechselt. Da werde ich schwach." Oftmals verspüre Xavier ohne die bedeckende Sehhilfe sogar ein aufkommendes Ohnmachtsgefühl.

Deshalb schützt der "Dieser Weg"-Interpret seine Augen auf diesem Wege vor den grellen Eindrücken. Xavier wird also auch besonders in den DSDS-Mottoshows stets mit Brille zu sehen sein. Wusstet ihr, warum der Musiker das Fashionpiece einsetzt? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / dieterbohlen Pietro Lombardi, Oana Nechiti, Dieter Bohlen und Xavier Naidoo

Thomas Lohnes / Getty Images Xavier Naidoo, Musiker

Instagram / xaviernaidoo Xavier Naidoo bei DSDS 2018

