Mit diesem Klunker sorgt Prinz Harry (34) für ordentlichen Wirbel! Aktuell ist der britische Blaublüter zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (37) auf großer Australientour. Das bisherige Highlight der Reise: die Verkündung der Baby-News! Wenig später überrascht der Prinz seine Fans jetzt mit einem neuen Schmuckstück, das seine rechte Hand ziert. Und damit stiftete er nun mächtig Verwirrung: Hat er für das Titan-Accessoire etwa seinen Ehering abgelegt?

Natürlich nicht! In Großbritannien wird der Ehering schließlich traditionell an der linken Hand getragen – der schwarze, breite Ring schmückt jedoch die rechte Hand des Prinzen. Nachdem dieses wichtige Detail geklärt ist, stellt sich nur noch eine Frage: Was hat das neue Accessoire eigentlich zu bedeuten? People kennt die Antwort: Bei dem Handschmuck handelt es sich um einen besonderen Titanring, der die Schlaf- und Bewegungsaktivitäten seines Trägers dokumentiert. Mit Hilfe einer App können die Daten jederzeit auf dem Smartphone abgerufen werden.

Ob sich Harry den Ring wohl extra für den langen Auslandsaufenthalt zugelegt hat? Schließlich bleiben er und Meghan insgesamt 16 Tage in Down Under. In dieser Zeit besuchen die werdenden Eltern gleich elf Destinationen. Da sollte man seinen Schlafrhythmus auf jeden Fall im Auge haben!

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Melbourne 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Dubbo

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2018

