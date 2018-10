Können jetzt auch die schwedischen Royalfans auf ein königliches Baby hinfiebern? Seit ein paar Tagen ist ganz Großbritannien im Freudentaumel: Nach monatelangen Gerüchten haben Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) endlich bestätigt, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Im Frühjahr 2019 soll ihr Spross das Licht der Welt erblicken. Spekulationen zufolge sind sie nicht das einzige Paar, bei dem sich aktuell alles um Nachwuchs dreht. Angeblich ist Prinzessin Sofia (33) zum dritten Mal schwanger!

Ein öffentlicher Auftritt von Sofia sorgte Anfang Oktober jedenfalls für riesige Aufregung bei den schwedischen Medien. Bei der Eröffnung einer Demenzstation des Universitätsklinikums Solna wirkte es nämlich so, als wollte Sofia auf keinen Fall ihren Bauch zeigen. Immer wieder hielt sie einen Blumenstrauß schützend vor ihre Körpermitte. Die Zeitung Hänt ist sich daher sicher, dass die 33-Jährige und ihr Ehemann Carl Philip (39) ihr drittes Kind erwarten. Das Paar selbst hat sich zu dem Gerücht allerdings noch nicht geäußert.

Erst im August 2017 brachte Sofia ihren zweiten Spross zur Welt: Seitdem dreht sich im Leben des royalen Paares alles um ihre beiden Söhne Alexander (2) und Gabriel (1). Ihr berühmter Vater erklärte in einem Interview Ende 2017, dass er den Alltag mit zwei Kids trotz Chaos in vollen Zügen genießt: "Wir haben schon geahnt, dass es mit zweien härter sein wird als mit einem. Es gibt aber auch doppelt so viel Liebe."

ActionPress / Stella Pictures AB Prinzessin Sofia von Schweden im Universitätisklinikum Solna

Anzeige

Michael Campanella/Getty Images Sofia, Alexander, Gabriel und Carl Philip von Schweden bei der Taufe von Prinzessin Adrienne

Anzeige

ActionPress / SIPA PRESS Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia in Borgholm

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de