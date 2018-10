Sie versetzen Australien momentan ins Royal-Fieber! Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) befinden sich gerade auf ihrer Reise durch Down Under, Neuseeland und Ozeanien. Überall, wo das verliebte Paar bisher auftauchte, sorgte es für Ausnahmezustand. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen und sind vor allem auf einen Händedruck oder ein Selfie mit der Ex-Suits-Darstellerin ganz heiß. Die Meghan-Mania sorgt regelmäßig für ausverkaufte Boutiquen, schließlich will jeder haben, was die Herzogin am Leib trägt. Nun kann man auch ihr Lieblings-Haarprodukt nachkaufen.

Ihre leichten Wellen und das dezente Volumen zaubert Meghans Haarstylist mit einem ganz bestimmten Produkt, auf das die 37-Jährige schon seit ihren Schauspielzeiten schwört. Ein Schnäppchen ist der Liebling der werdenden Mutter aber nicht. Meghan liebt ein Trockenshampoo der Marke Oribe. Das Dry Texturizing Spray bekommt man in Deutschland für stolze 44 Euro. Am "Suits"-Set wurde das Produkt täglich an ihren Haaren angewendet. "Wenn mein Haar sich ein wenig schwer anfühlt, beuge ich mich vorn über und meine Stylistin sprüht etwas davon auf meinen Hinterkopf. Dann werfe ich meine Haare schwungvoll zurück", sagte die Schwangere einst zu Birchbox.

Der Hersteller kann sich freuen. Seit Meghan das Produkt erstmals erwähnt hat, sind die Verkaufszahlen gestiegen – und seit sie sich in Australien aufhält und die Medien weltweit über den Besuch berichten, soll es noch einmal einen wahren Verkaufs-Boost gegeben haben.

Getty Images Herzogin Meghan in Melbourne, Australien

