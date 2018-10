Zurück zum Ex – davon kann auch Selena Gomez (26) ein Liedchen singen. Mit ihrer ersten großen Liebe Justin Bieber (24) führte die Sängerin über Jahre eine turbulente On-Off-Beziehung. Momentan ist die 26-Jährige allerdings single. Im Gegensatz zu ihren beiden Exfreunden, Justin und The Weeknd (28). Die beiden Musiker besannen sich nach der jeweiligen Trennung von Sel anscheinend auf eine vergangene Flamme und bandelten wieder mit ihren Exfreundinnen an. Dieser Umstand scheint für Selena zusätzlich zu ihren anderen Problemen schwer zu ertragen zu sein.

Zwei Trennungen, eine Nierentransplantation und jetzt auch noch ein Nervenzusammenbruch: Das Jahr 2018 hat es mit der "The Heart Wants What It Wants"-Interpretin privat bisher nicht allzu gut gemeint. Dass ihre beiden Verflossenen glücklich vergeben sind, scheint dem ganzen jetzt die Krone aufzusetzen. Während The Weeknd seine Liebesreunion mit dem Model Bella Hadid (22) in vollen Zügen genießt, soll der Biebs angeblich sogar schon verheiratet sein: "Selena geht es aktuell schlechter denn je", packte ein Vertrauter gegenüber HollywoodLife aus. "Jetzt wo The Weeknd mit Bella zusammen und Justin mit Hailey (21) verheiratet ist, ist ein großer leerer Platz in ihrem Herzen", so der Informant weiter.

Vor Kurzem wurde spekuliert, ob der Megastar versucht, genau diese Lücke mit Alkohol zu füllen, und damit seine Gesundheit aufs Spiel setzt. "Es ist ein Kampf und ihr Liebeskummer ist echt. Sie glücklich mit ihren Liebsten zu sehen, stört Selena sehr", berichtete der Insider.

Getty Images Selena Gomez beim WE Day Event in Kalifornien

Getty Images "Wolves"-Interpretin Selena Gomez, Juni 2018

Getty Images Selena Gomez in Hollywood, Kalifornien

