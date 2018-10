Aktuell sind Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) auf ihrer ersten gemeinsamen Auslandsreise. Ein wichtiger Programmpunkt sind dabei die Invictus Games, eine von Harry ins Leben gerufene paralympische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten, die am Samstag beginnen. Am Freitag hisste der 34-Jährige mit einer erlesenen Gruppe die Flagge auf der Sydney Harbour Bridge. Allerdings ohne seine Ehefrau, denn Meghan blieb wegen ihrer Schwangerschaft lieber am Boden. Dafür stand ihm bei diesem luftigen Abenteuer eine andere Frau bei!

Invictus Games-Botschafterin Gwen Cherne durfte den Briten bei dem symbolischen Akt begleiten. Die beiden haben den Aufstieg in 134 Meter Höhe genutzt, um in Ruhe zu plaudern. Gwens Ehemann war Offizier einer Sondereinheit, beging im vergangenen Jahr Suizid und ließ die 41-Jährige mit den drei gemeinsamen Kindern zurück. Harry, selbst ehemaliger Soldat und der seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) in jungen Jahren verloren hat, hatte ein offenes Ohr für seine Kletter-Partnerin, wie sie im People-Interview verriet.

Der werdende Vater habe sich zehn Minuten Zeit genommen, um ihre Geschichte zu hören und wollte dabei auch nicht unterbrochen werden. Er habe ihren Verlust gut nachvollziehen können: "Es war tröstlich und aufmerksam. Er verstand, was ich meinte." Harry habe sogar öfter nachgehakt und Fragen gestellt, damit er sich alles richtig merken konnte.

