Diese werdenden Eltern stecken einfach alle mit ihrer Vorfreude an! Nur ein halbes Jahr nachdem Robin Thicke (41) und seine Freundin April Love Geary (23) den ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen durften, gab es wieder Schwanger-News: Das Model erwartet ein Schwesterchen für die kleine Mia. Wie glamourös April ihren Babybauch verpacken kann, bewies sie nun auf einer Gala – ihr Robin konnte die Finger kaum von ihr lassen!

Zur amfAR-Gala in Los Angeles erschien das Paar am Donnerstag mit ordentlich Schimmer und Glitzer auf dem Leib. Doch der Hingucker war ganz klar Aprils wachsende Kugel: Robin strahlte übers ganze Gesicht, während er stolz neben seiner Liebsten posierte. Der Sänger scheint es kaum erwarten zu können, wieder Vater zu werden: Der "Blurred Lines"-Interpret legte seiner 18 Jahre jüngeren Partnerin die Hand auf den Bauch und nahm sie in den Arm, beide wirkten dabei überglücklich.

Im Frühjahr 2019 soll ihre zweite Tochter zur Welt kommen. Dass sich so schnell nach Mias Ankunft wieder ein Baby ankündigt, hatte April selbst überrascht, wie sie bei auf Instagram zugab. "Ich habe wieder mit der Anti-Baby-Pille angefangen, aber eines Morgens wachte ich mit Übelkeit auf", erzählte die 23-Jährige Ende August.

O'Connor/AFF-USA.com / MEGA Robin Thicke und April Love Geary auf der amfAR Gala 2018

Instagram / robinthicke April Love Geary und ihre Tochter Mia

Getty Images Sänger Robin Thicke und seine Freundin April Love Geary

