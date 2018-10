Jetzt kann Sarah Harrison (27) die Seele baumeln lassen! Vor wenigen Wochen begann die TV-Beauty gemeinsam mit ihrem Ehemann Dominic (27) und ihrer Tochter Mia Rose einen neuen Lebensabschnitt: Die kleine Familie zog für sechs Monate nach Los Angeles. Doch der Start in der Stadt der Engel gestaltete sich nicht gerade zur Zufriedenheit der Influencerin. Die Wohnung, die sie von Deutschland aus gemietet hatten, war in einem katastrophalen Zustand. Nun hat sich das Trio eine neue Bleibe gesucht – und fühlt sich endlich pudelwohl in den Staaten!

Sarah machte auf ihren Social-Media-Kanälen kein Geheimnis daraus, dass sie sich die ersten Tage in den USA etwas anders vorgestellt hatte. Daher fieberte ihre Community bei der Suche nach einem neuen Apartment auch eifrig mit. Doch zum Glück wurde die ehemalige Bachelor-Kandidatin recht schnell fündig: Mittlerweile ist sie gemeinsam mit Dominic und Mia bereits in ihre neuen vier Wände gezogen. "Wir sind so glücklich jetzt! Mit einigen Problemen hatten wir anfangs zu kämpfen, aber es hat sich gelohnt. Alle Möbel sind nun da und unser Internet und der Fernseher wurden gestern auch angeschlossen", lautet ihr Wohnungs-Update auf Instagram.

Trotz des ganzen Stresses scheint Sarah die Zeit in Kalifornien in vollen Zügen zu genießen. Sie kann gar nicht fassen, dass der erste Monat bereits rum ist: "Für mich sind die ersten vier Wochen einfach wie im Flug vergangen", schildert sie im Netz ihre Gefühle. Nach dem halben Jahr in die Staaten will die 27-Jährige gemeinsam mit ihrem Partner entscheiden, ob sie sich ein dauerhaftes Leben in den USA vorstellen können.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison in ihrer neuen Wohnung in Los Angeles

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison in Los Angeles

Instagram / dominic.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison auf dem Walk of Fame

