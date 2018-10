So ergeht es Bastian Yotta (41) ein Jahr nach seiner Teilnahme bei Adam sucht Eva! Im November 2017 ging der selbst ernannte Womanizer im TV auf die Suche nach der großen Liebe – und das, wie Gott ihn schuf, in vollster Yotta-Pracht. Während er damals dachte, seine Traumfrau in Natalia Osada (28) gefunden zu haben, wurde er schnell eines Besseren belehrt. Nur kurz nach den Dreharbeiten trennten sich die beiden mit Ach und Krach. Zehn Monate später könnte es bei Mr. Yotta nicht besser laufen: Er ist nicht nur neu verliebt, sondern hat auch als Coaching-Profi seine Bestimmung gefunden!

Die sportbegeisterte Mascha soll es tatsächlich geschafft haben, den Frauenheld zu bändigen. Bereits seit einigen Monaten treffen sich die beiden – seit etwas mehr als vier Wochen erscheint die hübsche Russin auch immer wieder im Instagram-Feed des Muckimannes. Besonders auffällig dabei: Während sich Bastian sonst stets in heißer Pose mit seinen Flammen gezeigt hatte, legt er bei Mascha anscheinend den Fokus mehr auf die inneren Werte.

Dass es im Leben nicht nur um Äußerlichkeiten geht, macht Bastian außerdem in seinem Job als Lebensberater deutlich. Ihm sei es wichtig, seinen Klienten durch ein gezieltes Mental-Coaching ein gutes Lebensgefühl und den Glauben an die eigene innere Stärke zu vermitteln, was er auch in der "Yotta-Bibel" zum Ausdruck brachte, die im Juni 2018 erschien. Eine Person, bei der seine Ansätze Früchte tragen, ist Miss Plus Size Germany 2015 Dina Wacker. Durch das Yotta Bootcamp lernte sie, über sich hinauszuwachsen und bezwang beim Klettern sogar eine Steilwand für echte Profis.

Dazu verriet Bastian gegenüber Promiflash: "Sie dachte, dass sie als Übergewichtige nie und nimmer eine Steilwand für Fortgeschrittene hochkommt. Aber ich habe ihr durch mein Coaching gezeigt, dass das möglich ist, und sie hat sich durchgebissen."

Adam sucht Eva – Promis im Paradies, RTL Bastian Yotta und Natalia Osada bei "Adam sucht Eva"

Facebook / Bastian Yotta Mascha und Bastian Yotta

Instagram/yotta_life Dina Wacker an einer Felswand beim Training mit Yotta

Becher Dina Wacker, Miss Plus Size 2015



