Katja Burkard (53) und Hans Mahr (69) führen eine echte Vorzeige-Ehe – zumindest auf den ersten Blick. Daraus, dass es hinter der Fassade auch mal kracht, machen die beiden Journalisten kein Geheimnis. Allerdings versöhnen sie sich auch ganz schnell wieder. Seit 1998 ist die TV-Moderatorin die Frau an der Seite des ehemaligen RTL-Chefredakteurs Hans Mahr und immer noch verliebt wie am ersten Tag. Im Gespräch mit Promiflash plauderten sie ganz offen aus, wie sie ihre Beziehung frisch halten.

Nicht ständig aufeinander hängen, lautet die Devise für den Erfolg des Paares. Seit über 20 Jahre gehen der gebürtige Wiener und die Marienbergerin zwar Hand in Hand durchs Leben, "aber netto sind es vier Jahre", lächelte der Medienmanager. Die 53-Jährige erläuterte die Aussage ihres Herzbuben: "Er ist sehr, sehr viel unterwegs. Es wird nie langweilig." Die Zeit, die das Pärchen getrennt voneinander verbringe, helfe vor allem dabei, aufkommende Streitereien im Keim zu ersticken. "Man hat oft Wut und dann sieht man sich aber nicht und dann verpufft das wieder so ein bisschen. Also ich glaube wirklich, das hat uns sehr geholfen", erzählte sie weiter.

An den Tagen, an denen Hans nicht da ist, sitzt Katja jedoch keinesfalls allein im gemeinsamen Liebesnest in Köln. Das Paar krönte seine Liebe mit zwei gemeinsamen Töchtern, die die Mama gehörig auf Trab halten. "Wenn ich denjenigen finde, der Pubertät erfunden hat, der kriegt Ärger mit mir", deutete die blonde Beauty mit einem Lächeln an.

Getty Images Katja Burkard und Hans Mahr an Katjas 50. Geburtstag in Köln

P.Hoffmann/WENN.com Katja Burkard und Hans Mahr auf der Bertelsmann Party 2018

P.Hoffmann/WENN.com Katja Burkard auf der Bertelsmann Party 2018

