Sie hat viel vor mit ihrem Körper: Micaela Schäfer (34) will aus ihrem Halloween-Kostüm Realität machen. Vor vier Jahren hatte sich die DJane eine dritte Brust umgeschnallt und damit vor dem Brandenburger Tor in Berlin posiert. Das Outfit hat bei dem Erotik-Model offenbar einen tiefen Eindruck hinterlassen, denn LaMica will sich nun tatsächlich unters Messer legen, um eine dritte Brust zu bekommen. Für dieses schräge Vorhaben hat sie auch schon den passenden Mediziner, einen Arzt in Brasilien, gefunden. Doch wo soll der Anbau eigentlich hin?

Im Promiflash-Interview bei der Night of the Nights von VISIT-X zeigte sich das Model bei dieser Frage ziemlich ahnungslos. "Ich habe meinem Chirurgen das Video geschickt und er meinte, es sei Platz. Er ist aber auch ein Gott der Chirurgie, muss man sagen", so die 34-Jährige. Bisher hatte das Reality-TV-Gesicht vermutet, dass ihr Tripple-Boob wohl mittig, ein wenig unterhalb ihrer Brüste platziert wird.

Im Gegensatz zu ihren jetzigen, aufgepumpten Teilen soll der neue Brustzuwachs optisch anders werden. "Ich denke mal, dass die Implantate ein bisschen kleiner gemacht werden", vermutete Mica. Sie könne sich ihre spätere Oberweite noch nicht richtig vorstellen und sei deshalb ziemlich gespannt auf das Endergebnis. Allerdings wolle sie nichts überstürzen und sich daher mit dem Vorhaben noch ein Jahr Zeit lassen.

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, DJane

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im Oktober 2018

Ralf Succo/WENN.com Micaela Schäfer in Berlin

