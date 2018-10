Der plötzliche Tod ihres Sohnes warf sie völlig aus der Bahn! Im Juli dieses Jahres wurde Tina Turner (78) der Boden unter den Füßen weggerissen, als sie die tragische Nachricht vom Selbstmord ihres Erstgeborenen erfuhr. Craig Raymond Turner (✝59) nahm sich in seinem Haus das Leben. Eine Tatsache, die die Sängerin auch drei Monate später kaum ertragen kann. In einem Interview verriet Tina jetzt: Craig schien kurz vor seinem Tod glücklicher denn je.

Im Interview mit BBC sprach die Soullegende nun über die Zeit vor dem tragischen Tod ihres Sohnes und gab zu: "Ich weiß bis heute nicht, was ihn dazu gebracht hat." Craig habe zuvor glücklich gewirkt, sei so verliebt gewesen wie nie zuvor. Auch beruflich sei es bei dem 59-Jährigen endlich wieder gut gelaufen. "Er hat sich sein Appartement eingerichtet, das ich ihm vor Jahren gekauft hatte. Er hatte einen neuen Job bei einer Immobilienfirma in Kalifornien, in dem er sehr glücklich war", verriet Tina. Sie könne sich nicht vorstellen, mit welchen Dämonen Craig gekämpft haben muss – und warum er seine neue Freundin nicht um Hilfe gebeten hat.

Die 78-Jährige erklärte allerdings auch, dass ihr Sohn schon immer sehr schüchtern und introvertiert gewesen war. Über die Gründe seiner Entscheidung könne sie daher nur spekulieren. Sie vermute, dass sich Craig trotz allem sehr einsam gefühlt haben muss. Für die Zweifach-Mutter eine nur schwer zu verkraftende Vorstellung. "Er war zwar schon neunundfünfzig, als er starb, aber er wird immer mein kleines Baby bleiben", betonte der Weltstar bereits vor einigen Wochen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Stewart Cook / Getty Images Tina Turner in den 70ern mit ihren Kids Ike Junior, Michael, Ronnie und Craig

Jean-Pierre Muller / Getty Images Tina Turner bei einem Auftritt in einer TV-Show, 1989

Twitter / LoveTinaTurner Tina Turner an der kalifornischen Küste



