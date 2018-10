So verknallt zeigt sich Natalie Portman (37) fast nie mit ihrem Schatz in der Öffentlichkeit! Die Schauspielerin und der Choreograf Benjamin Millepied (41) lernten sich vor einigen Jahren am Set ihres gemeinsamen Films "Black Swan" kennen und lieben. Schnell bekamen sie ihr erstes Kind – und nach ihrem Sohnemann folgte im vergangenen Jahr schließlich noch ihr Töchterchen. Mit der Öffentlichkeit teilt das Paar sein Glück kaum. Doch nun zeigten sich Natalie und Ben zusammen auf einem Event – und ließen sich sogar zu einem Kuss vor der Kamera hinreißen!

Am Samstag stieg in Los Angeles die L.A. Dance Project’s Gala, die von Ben kuratiert wurde. Natalie und ihre Kollegin Reese Witherspoon (42), die in Begleitung von Tochter Ava Phillippe (19) erschien, unterstützten den 39-Jährigen dabei. Das prominente Quartett posierte nicht nur gemeinsam für die Kameras, sondern auch paarweise – und dabei drückte Natalie ihrem Schatz einen dicken Schmatzer auf die Lippen! Glücklicherweise konnten die Fotografen diesen seltenen Anblick einfangen. Sonst halten die Schauspielerin und der Balletttänzer ihre Beziehung nämlich eher privat.

Vor einigen Monaten richtete die Oscar-Preisträgerin auf einer Pressekonferenz eine süße Liebeserklärung an ihren Schatz. Auf ihre Kinoerfolge angesprochen erwähnte sie ihr gemeinsames Erfolgsprojekt "Black Swan" und gestand: Nicht die prestigeträchtige Auszeichnung war das Highlight dieser Zeit, sondern ihr Kennenlernen mit Benjamin. "Ja, der Ehemann war besser. Es war wirklich besonders und den Film zu drehen war wirklich wunderbar und lustig. Es war unglaublich", schwärmte Natalie.

Jaxon / MEGA Natalie Portman und Ehemann Benjamin Millepied in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Ava Phillippe, Reese Witherspoon, Benjamin Millepied und Natalie Portman auf einem Event in L.A.

Anzeige

Vivien Killilea / Getty Benjamin Millepied und Natalie Portman

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Natalie und Benjamin ihr Glück nicht so ausgiebig mit der Welt teilen? Toll! Das sollten mehr Stars so handhaben. Schade ist es schon! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de