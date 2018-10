Hat ihr Zusammenbruch etwa doch nichts mit der Hochzeit ihres Ex-Freundes Justin Bieber (24) zu tun? Zehn Tage ist es mittlerweile her, dass Selena Gomez (26) in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Seitdem halten sich hartnäckige Gerüchte, der gesundheitliche Zustand der Sängerin stehe in direktem Zusammenhang mit dem neuen Liebesglück ihres ehemaligen Partners. Jetzt könnten die zahlreichen Spekulationen verstummen: Selenas Zusammenbruch soll die Folge einer Leukopenie sein – aber was bedeutet das genau?

Bei einer Leukopenie leidet der Betroffene an einer Verminderung von weißen Blutkörperchen (Leukozyten). Je niedriger der Wert ist, desto kritischer kann es werden – Symptome können unter anderem Fieber und geschwollene Lymphknoten sein. Auch Lungen- und Mittelohrentzündungen können oftmals als Folgeerscheinungen auftreten. Eine Leukopenie kann unterschiedliche Ursachen haben. Neben Infektionskrankheiten wie einer Grippe oder einem Vitamin-B12-Mangel können auch Autoimmunerkrankungen zu der Verminderung der Leukozyten führen. Letzteres könnte im Falle von Selena zutreffen: Die 26-Jährige leidet an Lupus, einer Krankheit, die sich gegen gesunde körpereigene Zellen richtet und dadurch Organe schädigen kann.

Dr. Maureen McMahon, eine erfahrene Ärztin, erklärte gegenüber Hollywood Life, wie schwer es sein kann, eine Leukopenie bei Lupus-Erkrankten festzustellen. "Die Abnahme der Leukozyten kann eine Folge der Krankheit selbst sein, oder aber eine Nebenwirkung der Medikamente zur Behandlung von Lupus oder der Nachbehandlung einer Nierentransplantation." Einer solchen musste sich Sel im vergangenen Jahr unterziehen – seitdem hat die Musikerin immer wieder gesundheitliche Probleme.

