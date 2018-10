Zuckersüßer Verkleidungsspaß bei den Kardashian-Kids! Während ihre berühmten Mütter mit Social-Media-Postings, eigenen Kosmetikfirmen und ihrer großen TV-Show Keeping up with the Kardashians ihren Lebensunterhalt verdienen, kann der Reality-TV-Nachwuchs noch ganz in Ruhe seine Kindheit genießen. Mit zahlreichen Cousinen und Cousins werden da auch mal niedliche Familientreffen zelebriert, die die Mamas ganz stolz auf Bildern und Videos festhalten. So auch zuletzt: Mit Oma Kris Jenner (62) und Uroma Mary Jo Shannon feierten die Kleinen eine Cupcake-Party – inklusive Verkleidungsspaß!

Wer diesen Kostümwettbewerb wohl für sich entscheiden kann? In ihrer Instagram-Story dokumentierte Khloe Kardashian (34) nun das Fest ihrer Mini-Mäuse. Ein besonders cooler Auftritt: Kourtney Kardashians (39) Sohnemann Reign (3), der mit Superhelden-Maske und Cape auf dem Schoß seines Papas Scott Disick (35) saß. Für den absoluten Zuckerschock sorgte jedoch Khloes Spross True Thompson: In einem blauen Tutu und mit einer glitzernden Mütze auf dem Kopf stellte das Töchterchen ein Einhorn dar – und guckte mit großen Augen verdutzt in die Kamera.

Die süße Tochter der 34-Jährigen hatte die Follower ihrer Mama schon vor einigen Tagen total verzaubert: Als kleiner Kürbis auf einem Feld voller Gleichgesinnter schaute der sechs Monate alte Wonneproppen bedröppelt aus der Wäsche.

Instagram / khloekardashian Stormi Webster, True Thompson, Chicago West, Dream Kardashian und Saint West

Anzeige

Instagram / khloekardashian Scott Disick mit seinem Sohn Reign

Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompson auf dem Schoß ihrer Urgroßmutter Mary Jo Shannon

Anzeige

Facebook / Khloé Kardashian True Thompson auf einem Kürbisfeld

Wer ist süßer: Reign als Superheld oder True als Einhorn? Reign ist der Niedlichste! True verzaubert mich total! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de