Sänger Keith Urban (50) ist gerade auf seiner großen "Gaffiti U"-Welttournee. Mit Songs wie "Somebody Like You" oder "You'll Think of Me" feierte der Australier riesige Erfolge und ist mittlerweile einer der erfolgreichsten Country-Künstler überhaupt. Dass der Ehemann von Schauspielerin Nicole Kidman (51) seine Fans über alles schätzt, hat er am Freitag unter Beweis gestellt: Keith erfüllte einer unheilbar kranken Frau im Krankenhaus einen Herzenswunsch.

Die 25-jährige Marissa English ist mit einer nicht operierbaren Zyste im Gehirn und anderen gesundheitlichen Problemen geboren worden. Für das Konzert in Toledo im US-Bundesstaat Ohio war sie zu schwach, also besuchte Mr. Hottie – wie Marissa ihr Idol liebevoll nennt – sie kurzerhand im Mercy Health St. Vincent Hospital. "Sie hat Erinnerungsstücke von vielen seiner Konzerten. Sie hat ein T-Shirt, das wir auf ein Kissen gestülpt haben. Das liegt die ganze Zeit neben ihr", sagte ihre Mutter Marlise Matthews dem Fernsehsender WTOL. Der Familie zufolge saß der Megastar eine Stunde an Marissas Bett, quatschte mit ihr und sang mit ihr zusammen ihr Lieblingslied "Blue Ain't Your Color".

Als feststand, dass die junge Frau es in ihrem Zustand nicht zum Gig schaffen würde, starteten die Krankenschwestern eine Kampagne auf Twitter. "Wir versuchen, Keith zu erreichen, um zu fragen, ob er diesem kleinen Mädchen seinen letzten Wunsch erfüllen könnte", postete eine von ihnen.

Getty Images Keith Urban beim Stagecoach California's Country Music Festival 2018 in Kalifornien

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei der Time 100 Gala 2018 in New York City

Getty Images Keith Urban bei der Today Show in New York City

