Was für schockierende und dramatische Nachrichten von NFL-Star Jermon Bushrod! Eigentlich hatte der Footballspieler allen Grund zum Glücklichsein: Vor rund einer Woche wurde der talentierte Sportler Vater von einer Tochter. Doch das Papa-Glück sollte offenbar nicht lange halten: In einem emotionalen Statement auf Twitter gab die New Orleans Saints-Bekanntheit jetzt bekannt, dass sein kleines Mädchen namens Jordyn Lynn verstorben ist!

Mit herzzerreißenden Worten und Fotos vom kleinen Spross, der die Hand seiner Mama umgreift, nahm Jermon Abschied von seinem Baby: "Mein Herz ist gebrochen. Mein Baby-Girl Jordyn Lynn Bushrod ist am Donnerstag, 18. Oktober, verstorben. Sie war gerade mal für eine Woche hier, aber wir waren bereit sie bedingungslos zu lieben." Weiter gab der 34-Jährige bekannt, den Verlust nun mit Hilfe vom Glauben, der Familie und den Freunden zu verarbeiten und bedankte sich anschließend für die Unterstützung.

Über die genaue Todesursache ist bisher nichts bekannt. In einem Instagram-Posting gab Jermon allerdings Hinweise darauf, dass es bereits vor der Geburt zu Komplikationen kam: "Wir wussten, dass es vor der Geburt Probleme gab, aber wir waren bereit für diese Reise. Wegen dir, Jordyn, ist unsere Familie stärker."

Twitter / j_bushrod7425 Jermon Bushrods Tochter

Getty Images Jermon Bushrod, NFL-Sportler

Getty Images Jermon Bushrod, Football-Spieler



