Pamela Anderson (51) hat ein "petite problème"! Ihre Fans kennen die ehemalige Baywatch-Badenixe eigentlich nur als sexy Busenwunder am Traumstrand von Malibu. Die blonde Beauty, die mit dem französischen Nationalkicker Adil Rami liiert ist, trainiert gerade für die französische Ausgabe von Dancing with the Stars. Während der Probe vergangenen Donnerstag zog sie sich eine fiese Verletzung zu: Die Tanzshow-Teilnehmerin wurde zum Humpeln auf Krücken verdonnert!

Erst vor wenigen Tagen schockte die 51-Jährige ihre Follower auf Instagram mit einer unerfreulichen Neuigkeit: Sie hatte sich beim Tanzen die rechte Wade verletzt. "Es fühlte sich an, als hätte jemand einen Baseball auf mein Unterbein geworfen. Ich schrie, drehte mich um, aber es war niemand da. Da wurde mir klar, dass mein Wadenmuskel gerade explodiert sein muss", schrieb das ehemalige Playmate, das sich letztendlich seine Kniesehne lädiert hatte. Jetzt postete sie ein Schwarz-Weiß-Pic aus ihrer Luxusbleibe in Paris. Mit Gehhilfen in ihrem Hotelzimmer auf der Couch sitzend erholt sich Pam von den Strapazen der vergangenen Tage.

"Ich bin traurig, aber hoffnungsvoll, dass ich weitertanzen kann", lauteten die Zeilen der Zweifach-Mama weiter. Das Tanzen gebe der Hobby-Hüftschwingerin Kraft und Energie und mache ihr sehr viel Spaß.

