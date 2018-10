Ist mit Antonia Elena alles besser? Hinter Philipp Stehler (30) liegt wohl nicht die glücklichste Zeit: Der Bachelor in Paradise-Kandidat geriet in den vergangenen Wochen immer wieder in die Schlagzeilen. Der Grund: Gerda Lewis (25) packte aus, dass Philipp seine Freundin Pamela Gil Mata mit ihr und anderen Mädels betrogen habe. Daraufhin machte das einstige Paar seine Trennung öffentlich. Bei dem Reality-Star ging es in Liebesdingen jedoch rasch wieder aufwärts: Aktuell scheint es so, als habe er sich nun fest an Influencerin Antonia gebunden. Mit einer Liebeserklärung auf Instagram vermittelt er nun aber auch den Eindruck, als wolle er zusätzlich einen Seitenhieb an seine Verflossene verteilen.

Ein Bild, das Philipp auf dem Foto-Portal postete, zeigt ihn strahlend im kühlen Nass. Seine Hand streckt er nach oben, um nach einer anderen – vermutlich der von Antonia – zu greifen. Der offenbar frisch Verliebte schrieb dazu: "Die richtigen Happy Endings kommen nach einer Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen." Ob er damit etwa auf seine letzte Beziehung anspielt? Schließlich endete die mehr oder minder in einem großen Rosenkrieg-Drama.

Pam machte kurz nach dem Bekanntwerden der Seitensprünge in einem Interview klar, sich von Philipp öffentlich gedemütigt und ausgenutzt zu fühlen: "Philipp verkörpert genau das, was ich an Menschen am allermeisten hasse!" Der Ex-Polizist wiederum appellierte immer wieder an seine Fans, sich nicht von der Medienberichterstattung blenden zu lassen.

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, Influencer

Instagram / antoniaelena.official Philipp Stehler und Antonia Elena, Influencer

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata

