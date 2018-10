Omas Getränk als gesunder Szenedrink? Anne-Liis Theisen (27) stellte am Dienstag bei Die Höhle der Löwen ihr Getränk ÖselBirch vor. Der aus Birken gewonnene, fermentierte Saft der Estländerin war bereits in ihrer Kindheit entstanden, als ihre Großmutter ihren Enkeln diese Erfrischung serviert hatte. Mit hippen Geschmacksrichtungen wollen die Gründerin und ihre Geschwister nun den deutschen Markt erobern, aber was hält eigentlich die Oma von dem Konzept?

Bei den "Löwen" Judith Williams (46) und Co. kamen die Säfte gut an, obwohl es keinen Deal gab. Wie Anne-Liis im Interview mit Promiflash verrät, habe die heute 86-jährige Erfinderin nicht so viel übrig für die Versionen Mojito oder Sanddorn: "Witzigerweise sagt sie, dass unsere Geschmacksrichtungen eher was für die schicken Stadtmädchen sind. Davon hält sie nicht so viel und findet den ganz puren, traditionellen und fermentierten Birkensaft am besten. Das finden wir eigentlich auch, aber manchmal hat man einfach Lust auf was anderes."

Obwohl Anne-Liis in der Gründer-Show keinen "Löwen"-Unterstützer an Land ziehen konnte, läuft es ziemlich gut für ihr Start-up: "Wir haben schon andere interessierte Investoren gefunden, mit denen wir zurzeit schon in Gesprächen sind. [...] Wir suchen neue Partner auf dem Markt und versuchen weiterhin, ökonomisch und organisch zu wachsen – genau wie die 'Löwen' uns empfohlen haben."

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Anne-Liis Theisen, Gründerin von ÖselBirch

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Judith Williams mit dem ÖselBirch-Birkensaft in "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel in "Die Höhle der Löwen"

