Prinz Harry (34) und seine Liebste Herzogin Meghan (37) befinden sich aktuell auf einer 16-tägigen Reise quer durch Australien, Ozeanien und Neuseeland. Obwohl die beiden mit ursprünglich 76 gesetzten Events einen vollen Terminplan haben, nehmen sich Harry und Meghan für die wartenden Bewunderer jede Menge Zeit. Wegen ihrer Schwangerschaft hat die Herzogin einige der Veranstaltungen allerdings absagen müssen. Ihr Ehemann entschädigt ihr zeitweises Fehlen aber in jedem Fall mit seiner Herzlichkeit!

Er ist ein Prinz zum Anfassen – das beweist der jüngere Bruder von Prinz William (36) während der ersten großen Royal-Reise mit seiner Frau eindeutig. Als er zu Beginn der Tour mit einer Gruppe geladener Gäste die Sydney Harbour Bidge anlässlich der Invictus Games erklomm, führte er ein intensives Gespräch mit der Witwe eines Soldaten. Letzterer hatte im vergangenen Jahr Suizid begangen. Ganze zehn Minuten redete Harry mit ihr, obwohl sein Personal ihn bat, das Gespräch zu verkürzen. Wie People berichtet, habe der Rotschopf geantwortet: "Ich bin mitten in einer Unterhaltung, ich werde sie jetzt nicht beenden."

Das ist aber nicht der einzige Moment, in dem Harry mit seiner liebevollen Art an seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (✝36) erinnerte. Während er am zweiten Tag der Invictus Games einem Teilnehmer half, dessen Fahrradhelm zu schließen, berührte er die Herzen der Royal-Fans besonders am Anfang der Reise beim Meet and Greet vor dem berühmten Opernhaus in Sydney. Dort traf er zum dritten Mal auf Daphne Dunne – die mit 98 Jahren sein wohl größter Fan ist. Nach herzlichen Umarmungen und einem kleinen Plausch war es Harry besonders wichtig, dass auch Meghan die ältere Dame kennenlernt.

