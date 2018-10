Diese Gründer waren knallharte Verhandlungspartner! Am Dienstagabend stellten Patrick Haas und Benjamin Bruder bei Die Höhle der Löwen ihre Erfindung Tracktics vor: einen GPS-Tracker, der Fußballer beim Training unterstützen soll. Unternehmer Georg Kofler (61) hatte großes Interesse und bot dem Duo am Ende eine Million Euro für einen Firmenanteil von 35 Prozent – eine Investition, die die zwei so nicht akzeptieren wollten und den Deal platzen ließen. Mit Promiflash haben die Jung-Unternehmer nun über die Gründe ihrer Absage gesprochen.

"Wir konnten das Angebot zu den Bedingungen nicht annehmen, da die Differenz zu anderen Angeboten und tatsächlichen Investments außerhalb der Show zu groß war", erklärten die Gründer im Interview. Georg wollte wohl einfach nicht tief genug in die Tasche greifen, um Tracktics zu unterstützen!

Seit der Aufzeichnung im März dieses Jahres sei das Unternehmen weiter gewachsen und habe tolle Kooperationen mit verschiedenen Fußballklubs abschließen können. In Zukunft wollen Patrick und Benjamin weiter an ihrem Produkt arbeiten und konnten bereits erste Erfolge verbuchen.

Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel in "Die Höhle der Löwen"

Dr. Georg Kofler in "Die Höhle der Löwen"

Patrick Haas (l.) und Benjamin Bruder von Tracktics

