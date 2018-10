Dieses Foto hat echt Seltenheitswert! Jessica Alba (37) gehört eigentlich nicht zu den Hollywood-Stars, die ihr Privatleben nicht mit der Öffentlichkeit teilen, im Gegenteil: In den sozialen Netzwerken versorgt die Schauspielerin ihre Follower regelmäßig mit süßen Moment-Aufnahmen aus ihrem Alltag – Schnappschüsse ihrer drei Kids inklusive. Aber alle vier zusammen auf einem Bild, das gab es eher selten: Bei einem Familien-Ausflug machte die Dreifach-Mami nun aber ein Selfie mit ihrem Nachwuchs.

Den vergangenen Sonntag verbrachte Jessica mit ihren zwei Töchtern Honor Marie (10) und Haven Garner (7) und dem jüngsten Nachwuchs Baby Hayes auf dem berühmten Mr. Bones-Kürbisfeld in Los Angeles. Den Trip dokumentierte sie mit einem niedlichen Gruppenfoto auf Instagram: Die "Honey"-Darstellerin und ihre Älteste machten einen Kussmund, während Haven in die Kamera strahlte und der kleine Mann sich an die Brust seiner Mama schmiegte.

Der Leinwand-Star genießt die Zeit mit seinem Nachwuchs in vollen Zügen und wird dabei auch schnell mal wehmütig. Jessicas Babys werden langsam erwachsen: Honor ist mittlerweile schon zehn Jahre alt und mausert sich nach und nach zum Lookalike ihrer berühmten Mutter. Ihre Schwester Haven ist sieben Jahre alt. Klein Hayes erblickte aber erst vor neun Monaten das Licht der Welt. Verschiedene Pics im Netz beweisen, dass Jessi ganz vernarrt in ihren goldigen Sohnemann ist und ihn auch gerne mal mit zur Arbeit nimmt.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihren drei Kindern

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und ihre Tochter Honor

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit Söhnchen Hayes

