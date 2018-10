Zwischen Leon (gespielt von Daniel Fehlow, 43) und Jonas (gespielt von Felix van Deventer, 22) fliegen bei GZSZ momentan ordentlich die Fetzen. Der Grund: Nachdem Sophie (gespielt von Lea Marlen Woitack, 31) sich nach dem Seitensprung ihres Mannes Leon von ihm getrennt hatte, begann sie eine Affäre mit dem deutlichen jüngeren Blondschopf Jonas. Kürzlich wurden sie dann in flagranti von ihrem wütendem Ex ertappt. Nun streiten sich die beiden um Sophie – aber auf wessen Seite stehen eigentlich die Zuschauer?

Wie die Vorschau auf rtl.de verrät, geraten Leon und Jonas heftig aneinander und geigen sich ordentlich die Meinung. Dieser Beef ist im Netz Gesprächsthema Nummer eins und bei der heißen Diskussion wird ganz deutlich: Der Koch ist bei den Serien-Fans unten durch. "Leon sollte mal ganz kleine Brötchen backen, schließlich wird er durch seinen Fehltritt Vater" oder "Leon soll mal nicht den Anständigen spielen. Schließlich hat er die Fehler gemacht", wettern die User auf Facebook. Eindeutiger Sympathieträger ist also sein Rivale. "Ich finde Jonas so großartig, die Reaktion auf Leon. Ich feiere den grad so", schwärmt jemand.

Tatsächlich scheinen die Zuschauer nach anfänglicher Skepsis nun große Befürworter der Love-Story des ungleichen Paares zu sein. Doch dadurch, dass Leon nun von der Turtelei zwischen Jonas und Sophie weiß, bahnt sich wohl eine ernste Krise an.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Jonas (Felix van Deventer) und Sophie (Lea Marlen Woitack)

MG RTL D / Rolf Baumgartner Leon (Daniel Fehlow), Sophie (Lea Marlen Woitack)

MG RTL D / Rolf Baumgartner Jonas (Felix van Deventer) und Sophie (Lea Marlen Woitack)

Auf wessen Seite seid ihr im Kampf um Sophie? Ganz klar Jonas! Definitiv Leon! Abstimmen Ergebnis anzeigen



