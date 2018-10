Justin Bieber (24) und Hailey Baldwins (21) Liebes-Achterbahn kommt einfach nicht zum Stoppen: Seit September munkeln Fans und die Medien über eine vermeintliche Blitzhochzeit des Paares. Offiziell bestätigt hat bisher keiner der beiden die Gerüchte. Ihrer Beziehung tun diese Spekulationen aber keinen Abbruch und so mietete Justin erst vor Kurzem ein neues Anwesen für sich und seine Liebste. Die neue Wohngegend soll die Verliebten nun immer mehr in ihrem Kinderwunsch bestärken!

Wie eine Quelle Hollywood Life verriet, könne es der 24-Jährige gar nicht mehr abwarten, Vater zu werden. "Er wäre so aus dem Häuschen, wenn Hailey schon morgen schwanger wäre", ergänzte der Insider. Für diese aufblühenden Vatergefühle sei vor allem die neue Nachbarschaft des Turtel-Duos verantwortlich. "Sie leben jetzt in einem sehr familienfreundlichen Wohngebiet. Die beiden freuen sich einfach total über all die süßen Kinder", erklärte der Informant weiter.

Erst vor wenigen Tagen sprach Hailey das erste Mal öffentlich über ihre Gefühle zu Justin und machte deutlich, dass sie sich auch auf jeden Fall Kinder wünscht. Als sie im Interview mit Harper's Bazaar nach weiteren Tattoos gefragt wurde, schwärmte die 21-Jährige von ihrem Familienwunsch mit JB: "Ich möchte mehr, aber ich lasse noch für die Namen meiner Kinder und einige sentimentale Dinge Platz frei."

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin

GIOVANNI/MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin in Beverly Hills, September 2018

Getty Images Hailey Baldwin bei den iHeartRadio Music Awards

