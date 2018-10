Jetzt macht Daniela Büchner (40) sogar Schiller, Goethe und Co. Konkurrenz! Immer wieder teilt die Liebste von Jens Büchner (48) Zeilen und Schnappschüsse, die ihr Patchwork-Familienglück widerspiegeln. In dem Ballermann-Star hat die Mallorca-Auswanderin längst ihre große Liebe gefunden. Wer daran zweifelt, muss sich nur diesen Post auf Instagram anschauen: In Form eines Gedichtes macht Danni ihrem Jens eine romantische Liebeserklärung!

"Wenn ich Dich beschreiben müsste, bin ich sicher, dass ich gar nicht wüsste, wie ich so etwas Tolles beschreiben soll, so faszinierend bist du und so wundervoll", lautet nur eine Strophe des Kunstwerkes, das die 40-Jährige ihrem Ehemann widmet. Die lieblichen Verse stammen zwar nicht aus der eigenen Feder des Goodbye Deutschland-Stars, behalten aber dennoch ihre tiefgründige Bedeutung. Die Fans des Reality-TV-Paares sind begeistert. "Eine so schöne Liebeserklärung", schwärmte eine Followerin. "Herzig, ihr zwei", zeigte sich eine andere begeistert.

Erst vor wenigen Wochen überraschten die Kultauswanderer mit einem besonderen Statement: Sie ließen sich ein Partner-Tattoo stechen. Während Dannis Handgelenk neuerdings von dem Wort "Queen" geziert wird, wird Jens' Haut durch die Aufschrift "King" geschmückt. Beide Tätowierungen wurden jeweils mit einem zusätzlichen Krönchen versehen.

Getty Images Daniela und Jens Büchner beim Deutschen Comedypreis 2017

Actionpress Daniela und Jens Büchner im Mega-Park auf Mallorca

Instagram / buechnerjens Jens und Daniela Büchners Partner-Tattoo

