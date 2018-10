So ganz kann sich Gerda Lewis (25) einen Kommentar wohl doch nicht verkneifen. Erst vor wenigen Wochen warf das Model Ex-Bachelorette-Hottie Philipp Stehler (30) vor, dass er in Liebesdingen nicht ehrlich zu ihr war. Seine Ex-Freundin Pamela Gil Mata soll der Reality-Beau mit ihr hintergangen haben, nur um ihr selbst eine baldige feste Beziehung in Aussicht zu stellen. Zu der kam es allerdings nie. Philipp trennte sich zwar von Pam, scheint inzwischen aber mit einer anderen Frau glücklich zu sein: Bloggerin Antonia Elena. Deshalb gibt's von Gerda jetzt einen fiesen Seitenhieb!

In ihrer Instagram-Story repostet die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin einen Fan-Kommentar zum Thema Philipp und Antonia und antwortet darauf mit: "Weil einige gefragt haben, was ich dazu sage: Dumm und dümmer ergänzen sich halt eben gut." So ganz unberührt scheint es die Schönheit nicht zu lassen. Einen kleinen Diss schiebt sie noch hinterher: "Es tut so gut, wenn hinterhältige Menschen aufhören, dir zu schreiben, es ist so, als würde sich der Müll selbst raustragen."

Philipp selbst scheint sich von den Negativ-Kommentaren aber nicht unterkriegen zu lassen. Er zeigt sich mit Neu-Flamme Antonia immer wieder in der Öffentlichkeit – inklusive Kuss auf den Mund. Eine romantische Geste, die Fans zwischen dem Muskelmann und seiner Verflossenen Pam bis zum Schluss vermissten.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / antoniaelena.official Philipp Stehler und Antonia Elena

Instagram / philipp_stehler, Instagram / gerda.jlewis Philipp Stehler und Gerda Lewis

