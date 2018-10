Bei diesen News gehen vielen LaFee-Fans bestimmt die Herzen auf! Im Alter von 15 Jahren startete die Sängerin, die bürgerlich Christina Klein heißt, mit ihrer Musik in Deutschland voll durch! Ihre Lieder wie "Heul doch" oder "Prinzesschen" eroberten die Chartspitze. 2011 brachte das Teenie-Idol seine letzte Platte auf den Markt – und widmete sich danach hauptsächlich der Schauspielerei. Drei Jahre spielte sie im Alles was zählt-Universum eine Hauptrolle, bis 2017 ihre letzte Show-Klappe fiel. Jetzt endlich meldet sich LaFee zurück – und zwar mit neuer Mucke!

Schon im November dürfen sich die treuen LaFee-Anhänger auf eine brandneue Single der Interpretin freuen – da bringt sie ihren Song "Kartenhaus" auf den Markt, wie die Beauty im Netz verkündete. Im Bild-Interview sprach die 27-Jährige nun darüber, warum sie den Entschluss gefasst hat, ein musikalisches Comeback zu wagen: "Ich möchte wieder mit Hochdruck zu meiner großen Leidenschaft zurückkehren. Und das ist die Musik. Sie ist ja immer Teil meines Lebens gewesen. In den vergangenen Jahren habe ich mich in vielen Dingen ausprobiert, weil ich das zum Beginn meiner Karriere nicht konnte," erklärte der "Virus"-Star.

Ob LaFee an ihre früheren Erfolge anknüpfen kann? Zumindest auf Instagram sind ihre Unterstützer vollkommen aus dem Häuschen! Unter dem Video, in dem sie die ersten Zeilen von "Kartenhaus" anspielt, sammelten sich etliche positive Kommentare. "Ich freu mich schon so", "Ich bin sehr gespannt, wie das ganze Lied ist" oder "Na endlich, ich bin schon lange ein riesiger Fan", lauteten nur drei Nachrichten von Usern.

MG RTL D / Stefan Gregorowius LaFee, Musikerin

Instagram / lafee_official LaFee, Sängerin

WENN Sängerin LaFee bei den Echo Awards 2007

