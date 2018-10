Für Tracy Candela und Marcellino Kremers hätte Love Island nicht besser laufen können! Die beiden lernten sich vor einigen Wochen in der zweiten Staffel des Datingformats kennen und verliebten sich Hals über Kopf ineinander. Auch nach Show-Ende sind die Turteltauben immer noch total verknallt. Mit diesem Happy End hatte die Jurastudentin bei ihrer Bewerbung für das TV-Format ganz und gar nicht gerechnet. Doch die Beziehung eines Kuppelshow-Paares bewegte sie trotzdem dazu, in die Liebesvilla einzuziehen!

Im Promiflash-Interview gibt Tracy zu, dass sie noch vor ihrer "Love Island"-Zeit ernsthafte Zweifel darüber hegte, ob man im Fernsehen tatsächlich seinen Traumprinzen finden kann. Daher erwog sie auch noch nach dem Casting, ihre Teilnahme abzusagen. Doch ein Paar der Vorjahresstaffel konnte sie vom Gegenteil überzeugen. "Elena und Mike wussten vor einem Jahr auch noch nicht, dass sie immer noch zusammen sind und ein Baby bekommen. Und das hat mir gezeigt, dass es auch funktionieren kann", begründet sie ihre Entscheidung, sich doch auf das Format einzulassen. Zwar verliebten sich Elena und Mike erst nach der Show, doch seitdem sind die beiden ein eingespieltes Team und krönten ihr Glück sogar mit einer kleinen Prinzessin.

Auch Marcellino hätte im Vorfeld nie damit gerechnet, wie positiv sich sein Leben durch die Show verändern würde. Immerhin fand er nicht nur eine passende Partnerin, sondern in Tobias Wegener auch gleich noch einen neuen Best Buddy. "Ich bin auch nicht mit so hohen Erwartungen da rein gegangen. Was sich im Endeffekt daraus entwickelt hat, da hätte ich nie dran geglaubt. Ob das mit Tracy oder die Freundschaft mit Tobi", freut sich der Clubmanager.

RTL II / Magdalena Possert Marcellino Kremers und Tracy Candela bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / marcellinokremers Tobias Wegener und Marcellino Kremers

Anzeige

Instagram / tracy_candela_loveisland Tracy Candela und Marcellino Kremers, bekannt aus "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de