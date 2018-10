Cara Delevingne (26) hat es wieder getan – und ein neues Tattoo zu ihrer Sammlung hinzugefügt! Über die Jahre hat das Model aus ihrem Body eine regelrechte Leinwand gemacht. Zahllose Körperbemalungen verzieren unter anderem Arme, Beine und Rücken der Beauty. Das wohl berühmteste Motiv ist der Löwenkopf, der auf ihrem rechten Zeigefinger prangt. Nun hat Cara sich ein weiteres Kunstwerk stechen lassen, doch ihre Fans sind darüber eher gemischter Meinung.

Ihr neustes Accessoire präsentierte die 26-Jährige ihren Followern jetzt via Instagram: Caras rechten Unterarm ziert nun eine kunterbunte Zeichnung eines Tigers, der neben einer nackten Frau im Dschungel liegt – durch seine stolze Größe und die grellen Farben ein ziemlich auffälliges Tattoo! Dieser außergewöhnlich Print schockierte so manchen Fan: "Oh nein, Cara! Was hast du dir dabei gedacht?" und "Gott, geht's noch grässlicher? Du weißt schon, dass du das nie wieder wegbekommst?", wundern sich zwei User in den Kommentaren unter dem Beitrag.

Doch ihre restlichen Bewunderer halten zu Cara: "Wow, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen!", versichert ein Nutzer der Britin. "Einfach toll, zu dir passt der Tiger wie die Faust aufs Auge", schwärmt ein weiterer. Bei dem skurrilen Einfall scheiden sich offensichtlich die Geister – was sagt ihr dazu? Stimmt ab!

Instagram / caradelevingne Cara Delevingnes neues Tiger-Tattoo

Instagram / caradelevingne Cara Delevingne mit Löwen-Tattoo

Getty Images Cara Delevingne, Schauspielerin

