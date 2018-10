Styling-Trick der Royal-Damen! Bei öffentlichen Auftritten der Königshaus-Mitglieder ruhen stets alle Augen auf den Outfits der Ladys. Aktuell legt vor allem Herzogin Meghan (37) einen Kleider-Knaller nach dem anderen hin, denn mit Ehemann Prinz Harry (34) ist sie auf großer Tour durch Australien und einige weitere Nationen. Ihr Schuhwerk sorgte dabei bereits für Furore, aber auch die Bald-Mama griff schon auf ein altbewährtes Paar zurück, mit dem man eigentlich nichts falsch machen kann.

Bereits zweimal während des Besuchs in Sydney wählte Meghan ihre geliebten Nude-Pumps vom weltberühmten Designer Manolo Blahnik, der vor allem durch die Serie Sex and the City bekannt wurde. Auch Herzogin Kate (36) liebt die schlichten Heels, ihr favorisiertes Paar stammt allerdings vom Label LK Bennett. Generell sind nudefarbene Schuhe das verlässlichste Kleidungsstück für royale Frauen, denn auch bei den schwedischen Prinzessinnen Victoria (41) und Madeleine (36) oder bei Königin Letizia von Spanien (46) kommen sie häufig an die Füße.

Der australische Promi-Stylist Donny Galella, der schon Stars für die Emmy-Verleihung einkleidete, erklärte dem Magazin FEMAIL den Hype: "Sie verlängern die Beine und lassen dich größer und dünner aussehen." Die Nudes seien einfach ein zeitloser Klassiker, der in jeden Frauenschrank gehöre.

Getty Images Herzogin Meghan auf ihrer Australien-Reise

Royalfoto/ActionPress Herzogin Kate auf der Globalen Ministerkonferenz Psychischer Gesundheit in London

Getty Images Königin Maxima und Herzogin Camilla

Getty Images Herzogin Camilla bei der Sandringham Flower Show

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Madeleine mit Prinzessin Adrienne und Prinzessin Leonore bei Adriennes Taufe

WENN Kronprinzessin Victoria von Schweden mit ihren Kindern Oscar und Estelle und Ehemann Prinz Daniel 20

Getty Images König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien



