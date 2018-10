Geht bei The Weeknd (28) und Bella Hadid (22) jetzt plötzlich alles ganz schnell? Im Herbst 2016 hatten der Musiker und das Model ganz überraschend ihre Trennung bekannt gegeben. Umso glücklicher waren ihre Fans, als die beiden im Mai auf einmal turtelnd bei den Filmfestspielen in Cannes gesichtet wurden. Seit dem Liebes-Comeback scheint es bei dem Promi-Paar jedenfalls blendend zu laufen: Angeblich plant das Duo sogar schon seine Hochzeit!

Nach dem ganzen Hin und Her sollen sich Bella und The Weeknd ihrer Gefühle endlich sicher sein. Einem Radar Online-Insider zufolge seien sie wild entschlossen, ihr restliches Leben miteinander zu verbringen. "Sie wollen so schnell wie möglich heiraten. Sie müssen nur noch schauen, wie sie das zeitlich alles organisiert bekommen", erklärt der Informant. Die Hochzeitsvorbereitungen seien bereits in vollem Gange: "Er ist schon heimlich auf der Suche nach einem Verlobungsring. Und auch sie hat sich bei ihren liebsten Designern bereits nach einem Hochzeitskleid umgeschaut", behauptet die anonyme Quelle.

Um ihr Liebesdomizil müssen sich Bella und The Weeknd hingegen nicht mehr kümmern: Das Paar hat sich längst entschieden, gemeinsam nach New York City zu ziehen. In einer Luxuswohnung im angesagten Stadtteil Tribeca für stolze 52.000 Euro Miete pro Monat wollen die Turteltauben in Zukunft ihre traute Zweisamkeit genießen.

Instagram / bellahadid The Weeknd und Bella Hadid umarmen sich

Splash News The Weeknd und Bella Hadid in New York

Splash News Bella Hadid und The Weeknd bei der Magnum VIP Party in Cannes

