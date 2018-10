Die ganze Welt ist im Halloween-Fieber – so auch Cindy Crawford (52) und ihre Liebsten! Am Freitagabend versammelte sich alles, was in Hollywood Rang und Namen hat, auf der Casamigos Halloween Party in Los Angeles. Das von George Clooney (57) und Rande Gerber (56) ins Leben gerufene Event setzte mal wieder auf eine hochkarätige Gästeliste: Paris Hilton (37), Karolina Kurkova (34), Harry Styles (24) – sie alle hüllten sich pünktlich zum Gruselfest in crazy Kostüme mit einem gewissen Fantasy-Faktor. Weniger Angst einflößend zeigte sich Cindy: Gemeinsam mit ihrem Göttergatten Rande und ihren Kids setzte die Model-Schönheit auf einen weniger schaurigen, aber dafür schönen Look.

Zur berühmt-berüchtigten Feier bewies die vierköpfige Familie wieder einmal, dass sie selbst von einer Verkleidung nicht verunstaltet werden kann. Die 52-Jährige und ihre Lieblinge überraschten als Rocklegenden: Während sie selbst mit voluminöser Mähne die Blondie-Sängerin Debbie Harry (73) mimte, präsentierte sich ihr Mann mit seiner roten Frise unverkennbar als David Bowie (✝69). Ihre Teenager-Tochter Kaia kam als Joan Jett (60) und ihr Bruder Presley hingegen hielt es eher allgemein.

Casamigos heißt übrigens das Tequila-Unternehmen, das George und sein Kumpel Rande 2013 gründeten und 2017 wieder verkauften. Jedes Jahr schmeißen die beiden Unternehmer die Halloween-Promiparty, die 2018 sogar in eine zweite Runde ging. Am Samstagabend feierten die Stars und Sternchen in Las Vegas weiter. Dort überraschten die zwei Gastgeber als Flugpersonal.

