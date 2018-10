Endlich kann Nina Bott (40) das Geheimnis lüften! Die Moderatorin gab Mitte Juli bekannt, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Zu Beginn des kommenden Jahres dürfen sich die zweijährige Luna und der 14-jährige Lennox über ein Geschwisterchen freuen. Welches Geschlecht es aber haben wird, darüber ließ die baldige Dreifach-Mama ihre Fangemeinde im Unklaren. Bis jetzt: Mit einem eindeutigen Foto aus ihrem Urlaub verkündete Nina voller Freude, dass sie noch einen Jungen bekommen wird!

Das Magazin Bunte veröffentlichte kürzlich ein Foto von Nina via Instagram. Darauf ist die gebürtige Hamburgerin an einem portugiesischen Strand zu sehen. "It's a boy!", also "Es wird ein Junge!", steht dabei in großen Buchstaben auf ihrem Pullover. Ein weiteres Bild der werdenden Eltern beweist: Auch ihr Schatz Benjamin Baarz freut sich auf das zweite gemeinsame Kind mit Nina. Ihren ältesten Sohn brachte das TV-Gesicht bereits mit in die Beziehung.

Das Söhnchen soll nun die kleine Familie komplettieren – dabei dachte die 40-Jährige noch im vergangenen Jahr, dass sie wegen ihres Alters und eines tragischen Schicksalsschlages nie wieder Mutter werden würde. "Mit 40 war ich mir nicht sicher, ob es noch mal klappt. Vergangenes Jahr hatte ich eine Fehlgeburt in der achten Woche.", verriet sie ganz offen im Interview mit Prominent und versuchte so, anderen, die Ähnliches verkraften mussten, Mut zu machen.

Instagram / ninabott Nina Bott und ihre Tochter Luna

Getty Images Benjamin Baarz und Nina Bott beim Deutschen Radiopreis 2018

Instagram / ninabott Nina Bott, Schauspielerin

