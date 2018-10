Dieses Paar gibt es nicht im Doppel-, sondern nur im Dreierpack! Mitte Mai machten Heidi Klum (45) und Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29) ihre Liebe offiziell. Seither lassen das Model und der Musiker keinen Zweifel mehr daran, dass sie einfach zusammengehören. Bei ihren Treffen sind sie aber offenbar nur selten alleine – auch Toms Bruder Bill (29) hängt immer wieder mit den Turteltauben ab. Auch Heidis aktueller Schnappschuss im Netz zeigt, dass sie und die Kaulitz-Zwillinge schlichtweg unzertrennlich sind!

Diese Woche machten die GNTM-Chefin und die Ex-Teenie-Stars New York unsicher. Von dem gemeinsamen Herbst-Ausflug in die Metropole teilte Heidi ein paar Fotos in ihrer Instagram-Story. Neben einem Pärchenfoto und einem süßen Turtel-Boomerang von sich und ihrem Tom veröffentlichte die 45-Jährige auch eine Momentaufnahme, auf der sie zwischen den Kaulitz-Brüdern sitzt – und alle drei entspannt in die Kamera lächeln. Dasselbe Bild postete auch Bill in seiner Insta-Story und fügte unzählige Herz-Emojis hinzu. "NY macht zu viel Spaß", fasste der 29-Jährige den Städtetrip zusammen.

Doch warum sind Heidi, Tom und Bill immer zu dritt unterwegs? Eine mögliche Erklärung dafür lieferte Designer Wolfgang Joop (73): "Der liebe Bill guckt ein bisschen in die Röhre, denn er liebt seinen Bruder, das ist eine Zwillingsliebe, die ist nicht trennbar", sagte er im September gegenüber Exklusiv.

