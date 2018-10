Bei Philipp Stehler (30) herrscht starker Schwund im Kleiderschrank – und das liegt an einer ganz bestimmten Person. Nach der Trennung von seiner Kuppelshow-Kollegin Pamela Gil Mata zeigt sich der Sonnyboy immer öfter an der Seite einer Frau: der Bloggerin Antonia Elena. Die entpuppte sich allerdings als Diebin. Sie stahl nicht nur das Herz des ehemaligen Polizisten, sondern stibitzt auch regelmäßig seine Pullis!

Während der Muskelmann in Berlin wohnt, lebt seine Liebste in München. Ihre Fernbeziehung ist offenbar kein leichtes Spiel für die Turteltauben, die wahrscheinlich am liebsten jede freie Minute miteinander verbringen würden. Aber gegen die Sehnsucht hat Antonia jetzt eine Lösung! "Wenn es so weitergeht mit Antonia, dann stehe ich bald nackig da. Die schleppt konstant meine Klamotten mit nach München", beschwerte sich der ehemalige Die Bachelorette-Boy in seiner Instagram-Story.

Böse sein auf die Übeltäterin kann Philipp jedoch nicht. "Ich feier das ja, wenn Girls Oversize-Pullis tragen", gab er zu. Erst vor Kurzem hatten er und die Influencerin gemeinsam mit seiner Mama Bärbel einen Urlaub im sonnigen Barcelona verbracht. Dort waren Philipps Sweaters jedoch nicht von Nöten.

