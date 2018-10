Philipp Stehler (30) und seine Mutter Bärbel sind ein echtes Dream-Team! Seit seiner Teilnahme an den Flirt-Formaten Die Bachelorette und Bachelor in Paradise gehört der durchtrainierte Blondschopf immer wieder zu den gerne gesehenen Gästen auf den roten Teppichen Deutschlands. Nicht selten wird er dabei nicht etwa alleine abgelichtet, sondern gemeinsam mit seiner Mama – mit der urlaubt der ehemalige Polizist zurzeit auch unter der Sonne Spaniens. Das hat auch einen guten Grund: Philipp will seine Mama in die große weite Welt entführen!

Auf Instagram verzauberte der 30-Jährige mit einem Schnappschuss aus Barcelona, auf dem er herzhaft lachend seinen Arm um Bärbel legt. "Mein größtes Ziel war es immer, irgendwann für meine Eltern zu sorgen, sodass sie nicht mehr an finanzielle Probleme denken müssen", schrieb er zur Momentaufnahme. Der Social-Media-Star sei alles andere als wohlhabend aufgewachsen, rechne seiner Familie aber hoch an, dass sie immer das Beste aus der Situation gemacht habe. Heute wolle er sich genau dafür revanchieren. "Meine Mutter wollte wie ich die Welt sehen, hatte aber leider nie die Möglichkeit dazu. Heute versuche ich, ihr all diese Dinge step by step zu ermöglichen."

Das Mutter-Sohn-Duo ist allerdings nicht unter sich. Mit von der Partie: Influencerin Antonia Elena, Philipps vermeintliche neue Freundin, zu der sich der Reality-Star kürzlich in seiner Insta-Story folgendermaßen geäußert hatte: "Wir haben jetzt gesagt, wir machen das ganz offen und machen hier keine Heimlichtuereien und keine Spielchen."

AEDT/WENN.com Bärbel Stehler und Philipp Stehler auf der "Vivid Grand Show"-Weltpremiere in Berlin

P.Hoffmann/WENN.com Pjilipp Stehler, Ex."Die Bachelorette"-Kandidat

Instagram / antoniaelena.official Influencerin Antonia Elena in Venedig

