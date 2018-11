Hat sich Bill Kaulitz (29) von einer der bekanntesten Dragqueens auf YouTube inspirieren lassen? Zu Heidi Klums (45) New Yorker Halloween-Party begleitete der Tokio Hotel-Frontmann seinen Bruder Tom Kaulitz (29) nun in einem sehr gewagten Outfit: Der Sänger hatte sich als Drag-Queen mit blonder Perücke und Krönchen verkleidet. Dabei erinnerte der Look – ganz besonders das Make-up – an Drag-Künstlerin und Webstar Miss Fame (33). Inspirierte sie Bill zu dem Kostüm?

Dafür spricht einiges. So schminkte Bill sich besonders kantige Gesichtszüge, eine schmal konturierte Nase und volle Lippen – und ähnelt damit enorm Kurtis Dam-Mikkelsen, wie der Drag-Artist mit bürgerlichem Namen heißt. So gehen der Musiker und die US-Amerikanerin schon fast als Zwillinge durch. Neben ihren Tutorials auf YouTube wurde Miss Fame vor allem durch die Reality-TV-Show "RuPaul's Drag Race" bekannt, in der "Amerikas nächster Drag-Superstar" gewählt wird. Miss Fame belegte dabei den siebten Platz. In einem Interview mit queer.de hatte Bill 2017 erklärt, dass er die Sendung noch nie gesehen habe. Dies kann sich zwischenzeitlich aber auch geändert haben.

Für Bill ist es übrigens nicht das erste Mal, dass er in Frauenkleider schlüpft. In der Vergangenheit hatte sich der Künstler häufig in einem androgynen Look präsentiert und so die Grenzen der klassischen Genderrollen gesprengt. Für das Musikvideo zu "Boys Don't Cry" verwandelte er sich komplett in eine Lady mit hohen Schuhen und Schminke.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz als Drag-Queen

BFA/ActionPress Miss Fame auf der New York Fashion Week 2016

P.Hoffmann / WENN.com Tom und Bill Kaulitz bei den About You Awards 2018 in München

