Wird Damiano Maiolini es diesmal schaffen? Im vergangenen Jahr stellte sich der Tanzlehrer einer seiner größten Herausforderungen und trat bei The Voice of Germany an. In den Blind Auditions konnte Damiano aber weder Mark Forster (34), Yvonne Catterfeld (38), Samu Haber (42) noch Michi Beck (50) und Smudo (50) zum Buzzern bewegen. Aber von der Vorjahrespleite ließ er sich offenbar nicht entmutigen: Er probiert es ein zweites Mal!

2017 hatte Damiano die Ballade "Turning Page" von Sleeping At Last auf der Bühne performt und damit zwar das Publikum zum Jubeln gebracht, aber nicht die Jury. Die Coaches hatten die hohe Stimme des heute 27-Jährigen einer Frau zugeordnet und sich voller Ratlosigkeit nicht umgedreht. Als der Irrtum aufgeklärt wurde, war es zu spät. Besonders Jury-Neuzugang Mark bereute damals die verpasste Chance: "Hätte ich das gewusst, hätte ich gedrückt. Wenn dieser Mann Bock hat, wiederzukommen, würden wir uns sehr freuen."

Das Nachwuchstalent folgte dem Aufruf. Wieder soll eine emotionale Nummer den leidenschaftlichen Tänzer in die nächste Runde katapultieren. Ob Calum Scotts "You Are The Reason" ihm den gehofften Erfolg bringt, zeigt sich heute Abend. Glaubt ihr, dass Yvonne Catterfeld und Co. Damiano erkennen werden? Stimmt in der Umfrage ab!

